LIVE: Club Brugge op voorsprong na onwaarschijnlijk geklungel bij Celtic! Carter-Vickers scoort eigen doelpunt

Romeo Vermant straks tegenover boezemvriend Arne Engels: "Hij wil niet veel verklappen"

Het is genieten voor Romeo Vermant. De jonge spits van Club Brugge greep de voorbije weken volop zijn kans bij blauw-zwart en mag tegen Celtic dromen van eerste basisplaats in de Champions League.



"Ik hoop er natuurlijk op", glundert Vermant. "Maar het is uiteindelijk de coach die beslist. Sowieso zal ik er vrede mee hebben."



Want ook vanop de bank zou een avondje Celtic al een onvergetelijke ervaring zijn voor Vermant. Temeer omdat Vermant met Arne Engels straks een goede vriend terugziet uit de jeugdopleiding van Club. De middenvelder versierde afgelopen zomer een straffe transfer van Augsburg naar de Schotse topclub.



"Of ik gedacht had dat hij zo'n carrière zou maken? 100%. Ik ken hem als iemand die nooit opgeeft en de kwaliteit heeft om het te maken. Het was voor mij geen vraag óf Arne het zou maken maar wel wanneer."



"Over de match die komt wou hij wel niet veel verklappen. (lacht) Voor beide ploegen zou winst bijzonder interessant zijn. Het zal een fijn duel worden. Met 6 op 12 zitten we voorlopig sowieso op schema. Het zou geweldig zijn mochten we nu bij Celtic opnieuw punten kunnen pakken."