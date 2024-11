Jonge Belg Mukau (ex-KVM) bezorgt Rijsel zicht op CL-barrages met 2 goals tegen Bologna

do 28 november 2024 07:22

Bologna einde 1 - 2 Lille OSC 22' - Geel - Alexsandro Ribeiro 33' - Geel - Charis Lykogiannis 44' - Doelpunt - Ngal'ayel Mukau (0 - 1) 54' - Geel - Thomas Meunier 63' - Doelpunt - Jhon Lucumí (1 - 1) 66' - Doelpunt - Ngal'ayel Mukau (1 - 2) 68' - Verv. Charis Lykogiannis door Juan Miranda 68' - Verv. Riccardo Orsolini door Jens Odgaard 75' - Verv. Giovanni Fabbian door Santiago Castro 80' - Geel - Aïssa Mandi 84' - Geel - Jens Odgaard 85' - Verv. Dan Ndoye door Samuel Iling 85' - Verv. Stefan Posch door Emil Holm 86' - Verv. Ngal'ayel Mukau door Hákon Arnar Haraldsson 86' - Verv. Matias Fernandez door Mitchel Bakker 90+5' - Geel - Edon Zhegrova 90+6' - Geel - Santiago Castro UEFA Champions League - speeldag 5 - 27/11/24 - 21:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Ngal'ayel Mukau na 44', 0 - 1 44' Ngal'ayel Mukau 0 - 1 Ngal'ayel Mukau 44' goal door Jhon Lucumí na 63', 1 - 1 63' Jhon Lucumí 63' Jhon Lucumí 1 - 1 goal door Ngal'ayel Mukau na 66', 1 - 2 66' Ngal'ayel Mukau 1 - 2 Ngal'ayel Mukau 66'

Ngal'ayel Mukau heeft gisteren in heel Europa naam gemaakt. De 20-jarige Congolese Belg, in de zomer overgekomen van KV Mechelen, zorgde eigenhandig voor de 2 bezoekende doelpunten van Rijsel in Bologna (1-2). Rijsel zet als 12e in het Champions League-klassement een reuzenstap richting barrages voor de 1/8e finales.

Bekijk de winning goal van Mukau

Mukau siert de voorpagina van L'Equipe deze ochtend: "Mukau, le maestro". Begin deze maand is de middenvelder 20 jaar geworden.



KV Mechelen schotelde hem in de zomer van 2022 zijn eerste profcontract voor. In januari brak KVM zijn contract open, maar Rijsel kaapte hem in juli weg tot 2028.



Ngal'ayel Mukau kwam er in een fris en jeugdig elftal terecht - maar met ook de nodige ervaring, getuige de aanwezigheid van Thomas Meunier - en trok er meteen zijn streng. In september werd hij enkele weken afgeremd door een verstuikte enkel, maar die stopte zijn opmars niet.



In een meer aanvallende rol maakte hij gisteren het verschil. In nog maar zijn 3e CL-duel zette hij de 0-1 en de 1-2 op het bord.



De 20-jarige Belg heeft nog jonge talenten naast zich als Matias Fernandez-Pardo (19 jaar) en Ayyoub Bouaddi (17).



Vlak voor rust trapte Mukau in de rebound de openingstreffer op het bord, na de 1-1 van Lucumi (ex-Genk) zorgde hij iets na het uur op aangeven van Fernandez-Pardo voor de 1-2.

"Ik ben heel tevreden dat onze jonge spelers zo openbloeien", verwoordde coach Bruno Genesio na de match. "Maar je hebt ook leiders nodig en ervaren spelers. En dat maakt onze kracht: de chemie tussen erg jonge spelers die ongeduldig zijn en spelers met iets meer ervaren, zowel tactisch als emotioneel stabieler."



Mukau was de suprise van de chef bij de aftrap. Hij stond achter topschutter Jonathan David (ex-Gent) in de plaats van Rémy Cabella.



Na geblunder van de thuisverdediging schotelde David Mukau in 2 tijden de 0-1 voor. Een dekkingsfout liet Lucumi nog maar de 1e Europese goal van Bologna maken. Maar 3 minuten later was die alweer uitgewist, toen Mukau vanaf het penaltypunt een voorzet achteruit afwerkte.



Met 10 punten uit 5 duels kampeert Rijsel op de 12e plaats, daarmee is het bijna zeker om tussen de 9e en de 24e plaats te eindigen. Die ploegen mogen barrages spelen voor de 1/8e finales.



Misschien kunnen ze evenwel van meer dromen, omdat ze in principe nog 2 zwakkere teams thuis ontvangen: Sturm Graz (29e) en Feyenoord (21e). Liverpool uit wordt andere koek.



Rijsel klopte - zonder Mukau - Real met 1-0, bij de 1-3 in Atletico Madrid, de 1-1 tegen Juventus en gisteren deed Mukau wel mee.



Sinds ze half september hun CL-opener verloren tegen Sporting zijn Mukau en co. 12 matchen ongeslagen. In de eigen competitie staat Rijsel ook mooi 4e.