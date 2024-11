Deze keer als supersub: Charles De Ketelaere komt van de bank en bevrijdt Atalanta meteen met assist

In Bergamo blijven ze in de ban van een Belg. Hoewel Charles De Ketelaere op de bank moest beginnen tegen Stuttgart, toonde hij zich toch weer van goudwaarde. Na een flauwe eerste helft mocht de Belg na de rust meteen opdraven. Met succes, amper zes minuten later slingerde hij zich door de defensie van Stuttgart om Lookman te bedienen voor de de openingsgoal. Uiteindelijk werd het nog 0-2. Bekijk zijn assist hieronder.