Fluitconcert in Bernabeu: AC Milan bedankt Real Madrid voor mini-opendeurdag achterin

Real Madrid heeft een nieuwe tik geïncasseerd in eigen huis. Na de oplawaai in de Clasico slikte de Koninklijke maar al te makkelijk goals van AC Milan. Bij rust kreeg de thuisploeg dan ook een fluitconcert te verduren in Bernabeu. Het pittige slotoffensief mocht niet meer baten. 6 op 12 in de Champions League: sluipt er stiekem een crisis binnen in Madrid?