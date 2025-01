Speelt Kevin De Bruyne 3e keer tegen Club Brugge? Dit zijn de verwachte opstellingen

Guardiola: "Iedereen doet zijn verdedigende taak bij Club Brugge"

"Ik herinner mij flankaanvaller Noa Lang nog van enkele jaren geleden. Hij was een geweldige speler, maar deed niet altijd zijn defensieve taken. Hem konden we straffen in zijn rug, maar in de ploeg van nu doet iedereen zijn verdedigende taken."





Daarnaast valt het sterke middenveld hem op: "Jashari loopt overal en alle ruimtes dicht. Vanaken is een geweldige speler: voor lange ballen, om snelle spelers te bedienen, ... Hij kan alles."





"Kevin De Bruyne is fit", klinkt het. Of hij morgen aan de aftrap staat is voorlopig een raadsel.