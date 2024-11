Amadou Onana speelt straks tegen Club Brugge allereerste clubmatch in België: "Ik kijk ernaar uit"

Maxim De Cuyper: "Onze insteek is om de 3 punten thuis te houden"

Op de persconferentie flankeerde Maxim De Cuyper zijn trainer Nicky Hayen. De Cuyper kijkt enorm uit naar de wedstrijd van morgen. "In Milaan was het uitkijken naar het stadion, dat was vrij duidelijk dat dat een enorme ervaring was."



"Europese thuismatchen hebben we al vaker gehad, maar het blijft uitkijken naar de avond want voor mij is dat nog pril. Dus ik heb dezelfde ingesteldheid."



Ondanks de koppositie van Aston Villa gelooft De Cuyper in de kansen van Club. "We kunnen winnen, het is een sterke tegenstander, maar onze insteek is de 3 punten thuishouden, want we kunnen ze ook goed gebruiken."



"Het is niet omdat ze 9 op 9 hebben dat ze hier ook zomaar gaan winnen. Met de matchen die eraan komen kan je zeggen dat het elke keer van moeten is, want het zijn allemaal moeilijke matchen. Al is het geen schande om te verliezen van Aston Villa."



Bij Aston Villa lopen met Youri Tielemans en Amadou Onana 2 Rode Duivels rond. De Cuyper heeft vooral onthouden dat Tielemans een groep kan meepakken tijdens de vorige interlandperiode.



"Youri is een geboren leider en hij heeft dat goed gedaan in de vorige interlandperiode. Hij toonde leiderschap en kwaliteit op het veld."