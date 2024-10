VIDEO - PSG en PSV delen punten in intens duel, scorende Noa Lang trekt aandacht met viering

Al zijn 'haters' even de mond gesnoerd. Noa Lang lijkt na veel blessureleed weer helemaal terug. In Parijs bracht het woelwater PSV verrassend op voorsprong en dat liet hij de TV-kijkers ook weten. De Nederlanders hielden hun voorsprong wel niet vast, want doelman Benitez flaterde in zijn honderdste match voor de club.