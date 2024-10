LIVE: De hattrick van Raphinha! Ster van Barcelona lijkt Bayern van Kompany doodsteek toe te dienen

Vincent Kompany: "We moeten niet alleen Yamal afstoppen"

Vincent Kompany staat voor zijn grootste uitdaging tot dusver als coach bij Bayern München. "We meten ons met een van de topclubs in Europa", trapte hij op de persconferentie een open deur in.



Tijdens zijn babbel toonde hij zich ook op zijn hoede voor Barça's nieuwe superster: Lamine Yamal. "Het is uitzonderlijk voor een club om na Lionel Messi meteen weer iemand te hebben met zo veel potentieel."



"Maar we moeten ons niet alleen afvragen hoe we hem moeten stoppen, wel hoe we kunnen winnen van álle spelers van Barcelona."



In het verleden bleek dat alvast geen probleem. "Maar ik denk enkel aan de wedstrijd van morgen", verzekerde onze landgenoot. "Al zal die 2-8 wel bijdragen aan de dramatiek van de wedstrijd van morgen."