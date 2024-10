Club wil domineren tegen Sturm Graz: "Hun lange bal met veel druk zou geen probleem mogen zijn voor Brugge"

Nicky Hayen: "In de transitie zijn ze razend gevaarlijk"

Op de persconferentie daags voor de wedstrijd liet Nicky Hayen duidelijk blijken dat hij controle wil zien van zijn spelers. "We moeten onze wil opdringen", klonk het onder meer.



"Ik ga hier niet alles toonbaar maken en hen slimmer maken, maar we weten dat zij met veel drang naar voren spelen en hoog druk zetten. We hebben al bewezen dat we daar goed mee overweg kunnen."



"We moeten dus gewoon lef tonen. Als we voetballend dezelfde prestatie kunnen leveren als tegen Dortmund en Gent en defensief stabiel staan, dan is de kans reëel dat we 3 punten pakken."



"Maar we moeten wel zorgen dat we goed staan, want in transitiemomenten zijn ze razend gevaarlijk. De grootste fout die we kunnen maken, is hen onderschatten."