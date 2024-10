Memorabele avond in Rijsel: oude bekende Jonathan David doorbreekt ongeslagen CL-reeks Real Madrid

De oerkreet vanuit Rijsel was wellicht tot over de Belgische grens te horen. Lille OSC heeft een historische zege in zijn clubgeschiedenis geboekt door Real Madrid te vloeren. Jonatan David (ex-Gent) zette net voor rust een penalty om. Nadien kwam de Koninklijke, zonder Courtois maar met en prima Loenin, niet meer tot scoren. Voor de Spaanse landskampioen komt er zo een einde aan een ongeslagen reeks van 14 CL-matchen.