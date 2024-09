Belg Dimitri Lavaléee krijgt rood op historische Champions League-avond in Brest

Toegegeven: Brest-Graz, het voelt niet meteen aan als een Champions League-ontmoeting. Maar voor de fans van de thuisploeg was het wel een grote dag in de clubgeschiedenis: voor het eerst trad Brest aan in Europa en dan meteen op het kampioenenbal.

Een échte thuismatch was het wel niet voor de Fransen, want het stadion in Brest voldoet niet aan de normen voor Europees voetbal. De thuisfans moesten eerst ruim 110 kilometer de auto in naar Guingamp om hun geliefde club aan het werk te zijn.

En de eerste Europese avond werd er meteen eentje om in te lijsten, want de bezoekers uit Oostenrijk gingen met 2-1 voor de bijl. Bij Graz beleefde de Belg Dimitri Lavalée dan weer een wedstrijd om snel te vergeten: hij werd in de 2e helft uitgesloten na zijn tweede gele kaart.