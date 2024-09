Kopzorgen rond Kevin De Bruyne: Rode Duivel moet geblesseerd (?) toekijken hoe City vergeet te scoren tegen Inter

Alarmbelletje rond Kevin De Bruyne. De Rode Duivel blesseerde zich in de eerste helft tegen Inter. Eerst speelde de aanvoerder van Manchester City nog verder, maar tijdens de rust bleef KDB in de kleedkamer. Zonder de Rode Duivel kon de Engelse landskampioen niet meer tot scoren komen tegen Inter: 0-0.

Het zal toch niet?

Na heel wat blessurelast vorig seizoen lijkt Kevin De Bruyne ook nu weer niet gespaard te blijven van fysiek leed. De Rode Duivel incasseerde in de Champions League-opener van Manchester City tegen Inter schijnbaar een tik tegen zijn enkel van doelman Yann Sommer.



Meteen verscheen een pijnlijke grimas op het gezicht van KDB, die in overleg ging met de medische staf van City. De middenvelder speelde de eerste helft nog uit, maar bleef tijdens de rust in de kleedkamer.



Uit voorzorg? Dat moet later blijken.



De mogelijke blessure van KDB was overigens het meest nieuwswaardige dat Manchester City - Inter bracht.



In de aantrekkelijke affiche tussen de landskampioenen vielen er namelijk geen goals. De bezoekers toonden zich defensief uiterst gedisciplineerd en wanneer City toch eens een gaatje vond, stond Sommer in de weg. Ook Inter kwam overigens nog dicht bij een winnende treffer via Darmian en Mkhitaryan.



Jeremy Doku viel tien minuten voor tijd in en zorgde met enkele stroomstoten nog voor een slotoffensief bij City, maar ook zonder succes.