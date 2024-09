Met pareltje van toptalent als voorbode: Juventus smeert PSV-Belgen ferme reality check aan in CL-opener

Onthoud de naam: Kenan Yildiz.

Het 19-jarige toptalent van Juventus tekende dinsdagavond voor het allereerste doelpunt in de vernieuwde Champions League. Nadat hij zich een weg naar de grote rechthoek had gedribbeld, schilderde hij de bal in de winkelhaak.

Een pareltje met heel wat symboliek.

De Turkse groeibriljant passeerde met zijn 19 jaar en 308 dagen Del Piero als jongste doelpuntenmaker van De Oude Dame in de Champions League. Dat hij dit op een wel heel gelijkaardige wijze deed - en met nummer 10 op de rug, net als de Italiaan - zorgde ervoor dat Turijn weer even mijmerde over eerdere gloriedagen.



Bij PSV, met Belgen Johan Bakayoko en Matteo Dams in de basis, stonden ze dan weer stevig met beide voeten op de grond, zeker toen McKennie voor het halfuur zorgde voor de 2-0.