VIDEO - Dankzij briljante assist van "no look" Boniface: Leverkusen brengt Feyenoord voor de rust ferm in verlegenheid

44' - Own goal - Timon Wellenreuther (0 - 4)

En of Bayer Leverkusen (opnieuw) een mooie aanwinst is voor de Champions League. De Duitse ongeslagen landskampioen van vorig jaar is als een raket begonnen aan zijn opener op het kampioenenbal tegen Feyenoord. Waar eindigt deze doelpuntenkermis? Volg de rest van het scoreverloop op deze pagina.