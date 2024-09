En toen werd het muisstil in De Kuip: Bayer Leverkusen brengt Feyenoord in verlegenheid na perfecte 1e helft

44' - Own goal - Timon Wellenreuther (0 - 4)

En of we nog veel plezier zullen beleven aan dit Bayer Leverkusen in de Champions League. De stuntploeg van Xabi Alonso kreeg De Kuip nog voor de rust muisstil met vier doelpunten. Vooral wonderboy Wirtz (met twee treffers) en een goocheltrucje van Victor Boniface gaven de spektakelrijke 45 minuten extra kleur. Een avond om snel te vergeten voor Feyenoord, het begin van iets moois voor Leverkusen?