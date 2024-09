VIDEO - Tielemans én Onana knallen Aston Villa naar langverwachte Champions League-zege tegen Young Boys

Net voor het halfuur zette Youri Tielemans de bezoekers op voorsprong met een prima knal. Zijn tweede goal ooit op het kampioenenbal - voor zijn eerste moeten we al terug naar 2017 bij AS Monaco.

Zo lang hebben de fans van Aston Villa geduld moeten tonen voor ze hun geliefde club weer op het allerhoogste niveau konden zien spelen. Op bezoek bij het Zwitserse Young Boys keerden de Engelsen wel terug in stijl. Met dank aan zijn Belgen.

Enkele minuten later zorgde Jacob Ramsey al voor de 0-2. En nog voor rust vond Aston Villa een derde keer de weg naar doel. Alleen keurde de ref die treffer af. Een kwartier voor tijd gebeurde hetzelfde met een goal van Jhon Durán, omdat er hands was van Amadou Onana in de opbouw.



De Rode Duivel zorgde dan maar zélf voor de 0-3. Met een geweldig afstandsschot legde hij de eindstand vast.