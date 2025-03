Ultieme revanche voor Donnarumma en PSG! Met dubbele save in strafschoppenreeks schakelt hij Liverpool eigenhandig uit

di 11 maart 2025 23:46

Spannender worden Champions League-ontknopingen niet. Na de hold-up in de heenwedstrijd zorgden PSG en Liverpool voor een zenuwslag op het scherpst van de snee. Pas in de strafschoppenreeks kroonden de Parijzenaars zich tot winnaar van het titanenduel. Na zijn schuldig verzuim vorige week, was Gianluigi Donnarumma de matchwinnaar met twee penaltyreddingen.



Vorige week werd Liverpool nog helemaal weggespeeld door Paris Saint-Germain, maar scoorde het toch het enige doelpunt. Op Anfield werden vanavond de rollen meteen omgedraaid.

De thuisploeg was duidelijk nog in zijn eer gekrenkt en wilde met een blitzstart aan het publiek bewijzen dat ze de Parijzenaars wél de baas konden. Maar alsof Dame Fortuna de balans in evenwicht wilde houden, waren het de bezoekers die bij hun eerste aanval scoorden.

Na een rush kon Dembélé profiteren van een misverstand tussen verdediger Konaté en doelman Alisson Becker, die in de heenwedstrijd nog de absolute held was.

Een zogeheten koekje van eigen deeg.

Het was alvast de voorbode van een kraker die gerust enkele ronden later gespeeld had kunnen worden op het kampioenenbal.

Liverpool zat veel beter in de wedstrijd dan vorige week en claimde vaak het balbezit, maar de leider van de Premier League botste toch op de perfect uitgebalanceerde ploeg van Luis Enrique: een solide defensie met snelheid op de backs, "het beste middenveld ter wereld" volgens Jan Vertonghen en de Bermudadriehoek Barcola-Dembélé-Kvaratschelia die angst inboezemt bij elke defensie.

Zo kregen de drie dribbelkonten, elk op hun eigen manier, nog een kans om de score te verdubbelen voor de rust. Maar net als vorige week werd de achilleshiel toch weer ontbloot: een gebrek aan efficiëntie.