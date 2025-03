Tegenstander gezocht voor FC Barcelona: kan Thomas Meunier met Lille Dortmund uit kwartfinale houden?

Vorige week kwam er geen winnaar uit de bus in Dortmund, vanavond wel sowieso in Rijsel. Kan Thomas Meunier met zijn Lille een plekje bemachtigen in de kwartfinale of schaart Dortmund zich als tweede Duitse ploeg bij de laatste 8? De tegenstander is alvast bekend: FC Barcelona. Volg hier wie het binnenkort mag opnemen tegen de Catalanen.