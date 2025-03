Meunier vloekt na (lichte) penaltyfout: Lille geeft kwartfinales op 10 minuten helemaal uit handen tegen Dortmund

Bekende gezichten

Thomas Meunier mocht vorige week 90 minuten blijven staan bij Lille, maar hij is niet de enige landgenoot in het Frans-Duitse onderonsje. Ploegmakker Fernandez-Pardo heeft Belgische roots, bij Dortmund loopt Duranville rond.



En dan zijn er ook nog mannen als Ramy Bensebaini, Jonathan David en Ngalayel Mukau met een verleden in de Jupiler Pro League. Nog niet genoeg bekende gezichten? Ook het broertje van Kylian Mbappé is straks weer te bewonderen. Vorige week kreeg hij zijn eerste basisplek in de Champions League.