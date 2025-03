Dankzij sterrenstof van Yamal en Raphinha: Barcelona kroont zich tot eerste kwartfinalist na totale dominantie tegen Benfica

Alleen al voor Lamine Yamal hoort Barcelona thuis in de kwartfinales van de Champions League. De wonderboy gidste zijn ploeg vanavond voorbij Benfica met opnieuw enkele klasseflitsen. Onder meer Raphinha - de nieuwe topschutter op het kampioenenbal - profiteerde mee van de masterclass van zijn spitsenbroertje. En zo is de ploeg van Hansi Flick als eerste zeker van de volgende ronde.

Benfica had op dat moment nog geen drie passes na elkaar gegeven, maar plots herrees het toch uit de doden: meteen na de tegengoal kopte oud-strijder Otamendi de gelijkmaker binnen op een hoekschop.

Een dominant vertoon dat al na amper 11 minuten zou worden verzilverd door de thuisploeg. Yamal had weer z’n avondje, ging op wandel, stuurde twee man het bos in met een meesterlijke kap en schilderde het leer dan op de voet van zijn spitsenbroertje Raphinha: 1-0.

De ploeg van Hansi Flick liet geen ruimte voor illusies bij zijn tegenstander en drukte de bezoekers meteen plat met bedwelmend balbezit. Het middenveld met De Jong, Pedri en Olmo verstikte de as, Yamal en Raphinha waren ongrijpbaar op de flanken.

We hadden weer een wedstrijd, toch?

IJdele hoop, zo bleek.

Barcelona zou de tegengoal tot een "accident de parcours" degraderen en voor de rust zijn controle over de wedstrijd verder uitbouwen. Bij momenten leek het alsof de thuisploeg een rondo aan het spelen was, met Benfica als de hopeloos achter de bal hollende bijfiguur.

En telkens wanneer Yamal aan de bal kwam in dat bedwelmende balbezit, schoof iedereen toch naar het puntje van zijn stoel. Met recht en reden, want op het half uur zou hij na zijn assist ook zelf voor een pareltje zorgen. Na een snijbeweging schilderde de slangenmens het leer in de verste hoek.