LIVE (21 u): Kompany was "erg boos" na nederlaag tegen Bochum en wil reactie zien in Champions League

Xabi Alonso gelooft in wonder: "We hebben al iets gedaan wat moeilijker is"

De uitgangspositie van Bayer Leverkusen in de Champions League lijkt hopeloos, maar daar die indruk wekte Alonso maandag op zijn persconferentie allesbehalve. "Dit is een mooie kans om te laten zien dat we een compleet team zijn en ook zonder Flo kunnen winnen', zei de Spanjaard. "We willen de kwartfinales halen, zodat Flo dit seizoen nog kan meedoen in de Champions League. Dit is een mooie uitdaging voor ons.'





Al weet Alonso natuurlijk ook dat Bayern de betere papieren heeft om door te stoten. "Maar net in zo'n moeilijke situatie kan je iets geweldigs doen', sprak de coach vastberaden. "We zitten in een positie waarin we niets te verliezen hebben. Er gebeuren wel meer onverwachte dingen in het voetbal en dat kan morgen weer gebeuren.'





Alonso weet uit ervaring dat het niet onmogelijk is om een 3-0 achterstand om te buigen. Zo won hij met Liverpool ooit eens een Champions League-finale na een 3-0 achterstand. Alonso wilde echter niet zo ver terugkijken. "Vorig seizoen werden we kampioen werden zonder ook maar één wedstrijd te verliezen. Dat is moeilijker dan de opgave die we nu hebben. De spelers weten dat en voelen dat ook."