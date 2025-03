Controversieel penaltymoment stuurt Real naar kwartfinale: geschrapte strafschop Alvarez beslist thriller

Er zal nog veel nagepraat worden over de beslissende strafschoppenreeks in Atlético - Real Madrid. Julian Alvarez dacht zijn penalty met succes omgezet te hebben, maar de elfmeter werd een misser omdat de Argentijn de bal blijkbaar twee keer aangeraakt had. Courtois en co naar de kwartfinales.

Zo was de 1-2-achterstand uit de heenwedstrijd al weggewerkt nog voordat het nieuwe duel goed en wel begonnen was.

Meteen zou Conor Gallagher het vuur aan de lont steken van het cruciale Champions League-duel. De Engelsman kon na een directe deviatie het leer net voor de neus van Thibaut Courtois in doel duwen.

Een hele dag hoogspanning in Madrid zou na amper 29 seconden al tot ontploffing komen in het Metropolitano Stadion – vanavond het epicentrum van de stadsderby tussen Atlético en Real Madrid .

Daarna toonde Real Madrid zich wel de baas over de bal, maar bij de mannen van Ancelotti ontbrak het vandaag aan beweging. Geen flitsen zoals we gewend zijn, maar bedwelmend balbezit. En zo zie je toch dat Rodrygo, Vinícius en Mbappé veel gevaarlijker zijn met hun neus naar het doel in plaats van met hun rug.



Het plannetje van Diego Simeone was duidelijk en bleek ook effectief. Want het was Atlético dat zich de gevaarlijkste ploeg toonde – en dat met de modus operandi en specialiteit van zijn stadsrivaal: de counter.



Steeds wanneer een statisch Real een steek liet vallen, lag de thuisploeg op de loer. Gelukkig voor Real Madrid overstemde de klasse van Courtois het gefluit van zijn voormalige supporters. Tot drie keer toe lag hij in de weg van de potentieel fatale 2-0.



Twintig minuten voor het einde zou Vinícius zichzelf nog tot toonbeeld van de ongewone besluiteloosheid bij Real Madrid degraderen. Nadat een doorgebroken Mbappé met een klasseflits een penaltyfout had uitgelokt, joeg de Braziliaan de elfmeter ver over en naast het doel.