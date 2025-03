LIVE: Club moet verder met 10! Sabbe al snel met rood naar de kant na noodingreep op Rashford

"Snedige counters van Aston Villa"

Aston Villa zit vanavond in een zetel. In Brugge kwamen ze vorige week met 3-1 winnen.



"Ik denk dat Villa beseft dat ze ook een beetje geluk hadden met die late goals", zegt onze verslaggever Tom Boudeweel over de terugmatch.



Vanavond ziet hij Club Brugge de regie in handen nemen. "Blauw-zwart moet nu, in tegenstelling tot in Bergamo, zelf het tempo maken en een Premier League-ploeg onder druk gaan zetten."



Niet zonder gevaar. "Watkins en co. zullen maar al te graag gebruik maken van de vrijgekomen ruimte", weet onze commentator.



"Dus ik verwacht vooral snedige counters van de thuisploeg en een Club dat weleens in het mes kan lopen."