Aston Villa heeft er een Belgische troef bij voor terugmatch tegen Club: "Amadou Onana is weer fit"

Unai Emery: "Nog altijd veel respect voor Club"

Aston Villa zette Club Brugge vorige week in amper 6 minuten tijd met de rug tegen de muur. Een owngoal van Mechele en een penalty zorgden vlak voor affluiten voor de 1-3-eindstand.



Geruststellend, maar verre van voldoende om zeker te zijn. "Ons respect voor Club Brugge is nog altijd groot", verzekerde coach Unai Emery op de persconferentie dinsdag. "Morgen kan nog van alles gebeuren."



"Het is en blijft een voetbalmatch en die kunnen razend snel keren. Wij willen in elk geval hetzelfde wedstrijdplan hanteren. We zijn klaar voor 90 minuten, klaar voor eventuele verlengingen en klaar voor eventuele penalty's."



Ook de fans in Villa Park zullen ongetwijfeld hun duit in het zakje doen. "Ze zullen ons pushen naar ons beste niveau. Het wordt een heel speciaal moment. We moeten het samen beleven en ervan genieten."