Real Madrid trekt met krappe voorsprong naar terugwedstrijd na match gekruid met schitterende doelpunten

di 4 maart 2025 23:00

Real Madrid einde 2 - 1 Atlético Madrid ATM 12/03 21:00 RMA 4' - Doelpunt - Rodrygo (1 - 0) 32' - Doelpunt - Julián Álvarez (1 - 1) 55' - Doelpunt - Brahim Díaz (2 - 1) 55' - Geel - Brahim Díaz 62' - Verv. Eduardo Camavinga door Luka Modric 64' - Verv. Samuel Lino door Conor Gallagher 64' - Verv. Giuliano Simeone door Nahuel Molina 71' - Verv. Antoine Griezmann door Robin Le Normand 75' - Verv. Pablo Barrios door Ángel Correa 75' - Verv. Rodrigo De Paul door Alexander Sørloth 82' - Verv. Federico Valverde door Lucas Vázquez 89' - Verv. Brahim Díaz door Endrick UEFA Champions League - speeldag 1 - 04/03/25 - 21:02 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door undefined Rodrygo na 4', 1 - 0 4' Rodrygo 4' Rodrygo 1 - 0 goal door Julián Álvarez na 32', 1 - 1 32' Julián Álvarez 1 - 1 Julián Álvarez 32' goal door Brahim Díaz na 55', 2 - 1 55' Brahim Díaz 55' Brahim Díaz 2 - 1

De Madrileense stadsderby Real-Atletico heeft niet ontgoocheld in de achtste finales van de Champions League. Alvarez wiste in de eerste helft nog op geweldige wijze de openingsgoal van Rodrygo uit, maar op een moeilijk moment bezorgde Brahim Diaz Real alsnog de overwinning. Atletico kon niet meer reageren en moet dus winnen volgende week in eigen stadion.

Met Real Madrid tegen Atlético Madrid krijgen we al vroeg in deze Champions League een kraker van formaat.

De stadsderby begon aan razende vaart. Federico Valverde zonderde Rodrygo met een prachtige pass af voor doel, de Braziliaan kapte terug en legde het leer heerlijk weg in de verre hoek. Niet veel later was Rodrygo daar alweer, ditmaal werkte Javi Galan de doelpuntenmaker tegen de grond. Niet voldoende voor een strafschop oordeelde ref Turpin, Atletico mocht niet mopperen.

Real behield een halfuur lang de controle, maar verder dan een afgeblokt schot van Vinícius kwam de thuisploeg niet meer. Aan de overkant had Atletico aan één echte kans genoeg om wel te scoren. Julián Alvarez draaide zich terug en dook de zestien in, wat volgde was van absolute schoonheid. De Argentijn draaide het leer buiten bereik van Courtois in de verste hoek, uit het niks stond Atletico langszij.