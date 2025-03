Unai Emery wil met Aston Villa, waar Amadou Onana ontbreekt, nu wel op de afspraak zijn: "Grote uitdaging voor ons"

Unai Emery: "Club Brugge heeft ons getoond waarom ze hier staan"

Club Brugge en Aston Villa hebben elkaar al eens ontmoet in de Champions League. Toen werd het 1-0 voor Club Brugge. Met de nieuwe (dubbele) confrontatie in het verschiet weet Villa-coach Unai Emery ook dat het "heel lastig" zal worden. Emery bevestigde ook dat Amadou Onana niet in actie zal komen.



"Club Brugge heeft ons getoond waarom ze hier staan. Ze hebben al heel goed gepresteerd. Maar wij maken progressie en hebben intussen stappen gezet. We verloren hier, maar eindigden wel in de top 8."



"Voor ons is het een belangrijke match. We kennen hun capaciteiten en weten hoe competitief ze zijn. Het wordt een grote uitdaging voor ons."



"In de eerste match hier waren we niet op de afspraak, zoals ik het wil. Het worden 2 heel moeilijke wedstrijden. Maar nu ligt de focus op morgen. We moeten individueel en collectief geconcentreerd blijven, en dan voetbal spelen."



Aston Villa heeft het de laatste tijd wel moeilijk om op verplaatsing een resultaat te halen. Daartegenover staat dat ze een sterke thuisreputatie hebben. Aan Club dus om dat morgen al uit te buiten.