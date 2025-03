Britse pers ziet Club als "harde noot om te kraken" en is vol lof over Hayen: "Youngsters werken zó hard voor hem"

Britse pers blikt vooruit: "Club verscheurde Atalanta"

In de Britse pers wordt al volop vooruitgekeken naar de clash van vanavond. Bij Sky Sports geloven ze niet echt in een tweede stunt van Club. "Het is een goeie loting, maar wel een lastige wedstrijd", klinkt het daar.



"Club Brugge verscheurde Atalanta, wat toch echt wel een verrassing was. Ik denk dat Villa doorgaat, maar mensen mogen er niet van uitgaan dat dat al een feit is. Onoplettendheid kan dodelijk zijn."



Bij BBC zien ze Club Brugge dan weer als "een harde noot om te kraken". "Maar Aston Villa is nu wel beter dan in de eerste ontmoeting. Wordt het een sprookje voor Villa in Brugge?"



Op datzelfde platform springt ook een opvallend lange lofzang voor Nicky Hayen in het oog. "Een van de meest gegeerde coaches van Europa", wordt hij er genoemd.



"Hij is een workaholic, fanatiek en leidt zijn ploeg vanop het front. Ik denk dat veel van de jongere spelers die nu doorstromen daarom zo hard voor hem werken en veel succes hebben", is een kleine greep uit alle complimenten. Geeft de tacticus hen vanavond gelijk?