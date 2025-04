Al 22 matchen ongeslagen, toch wil Barcelona zich niet laten verrassen: "Voetjes op de grond tegen Dortmund"

Barcelona bezig aan straffe reeks

Nagenoeg foutloos in 2025. Dat is het Barcelona onder Hansi Flick. De Duitse keuzeheer zag zijn ploeg 22 matchen op rij ongeslagen zijn. De laatste nederlaag dateert al van 21 december.





Toch wil Flick niets weten van onderschatting voor de match tegen Dortmund. "We moeten ons ervan bewust zijn dat wat we hebben bereikt het resultaat is van veel hard werk en voorbereiding. We willen het daar niet bij laten en we zullen moeten zien of we morgen alles kunnen geven, net zoals we de afgelopen wedstrijden hebben gedaan. We hebben dit jaar nog geen wedstrijd verloren en we willen op dat elan doorgaan."