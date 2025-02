Fabelachtige Kylian Mbappé vernedert Manchester City met hattrick en stuurt Real naar 1/8e finales, De Bruyne krijgt geen minuut

Machinale Mbappé

Puur voetbaltechnisch is City intrinsiek minstens de evenknie van dit Real, maar de withemden zijn monsterlijk atletisch. Dat Gündogan een gele kaart pakt omdat hij te laat komt, is tekenend. Niet veel later loopt Mbappé iedereen er nog eens af. In tegenstelling tot minuut drie knalt hij nu op de vuisten van Ederson.