Feestavond in Eindhoven: wervelend PSV knikkert Juventus met hulp van Lang en Bakayoko uit Champions League

De Lage Landen tegen Italië: 3-0. Na Atalanta (tegen Club) en AC Milan (tegen Feyenoord) is nu ook Juventus gesneuveld in de tussenronde van de Champions League. Een beresterk PSV dwong via het ex-Brugse duo Lang-Perisic en Saibari verlengingen af, daar hielp Bakayoko een handje. De doelman ging in de fout op zijn voorzet, Flamingo schoot PSV richting een feestnacht.