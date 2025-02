Frommelgoal van Davies in 94e minuut behoedt Bayern voor verlengingen tegen Celtic

Bayern München heeft in de return nog met vuur gespeeld tegen Celtic, want het kon zijn voorsprong uit de heenmatch niet vasthouden. Met zowat de laatste trap van de match maakte Alphonso Davies alsnog gelijk, waardoor Bayern toch geen verlengingen hoefde te spelen.

Na de - weinig overtuigende - 0-1-zege uit de heenmatch in Glasgow dacht Bayern München in spaarmodus naar de volgende ronde te kunnen wandelen.



Het was pas na de 0-1 van Nicolas Kühn, de Duitser van Celtic, dat de klokken in Beiren begonnen te luiden.

Eerst nog wat krampachtig, maar geleidelijk aan toch met meer nadruk begon Bayern te drukken. Het waren de invallers, Leroy Sané en Alphonso Davies, die het verschil maakten.



Net toen iedereen zich met verlengingen leek te verzoenen, zwiepte Olise de bal in de box, waar de rijzige Goretzka hard op doel kopte. In de rebound was Davies goed gevolgd om al rommelend de bal binnen te duwen.



Gigantische vreugde - of wat het meer opluchting? - bij Kompany en co. Een afgang werd vermeden. In de 1/8e finales speelt Bayern tegen Atletico of Leverkusen.