Op weg naar stunt? Club Brugge is vertrokken naar Bergamo voor CL-duel tegen Atalanta

Dagschema

Club Brugge verzamelt vanochtend in het Basecamp voor het ontbijt en stapt nadien op de bus richting de luchthaven van Oostende. Daar vertrekken ze om 11.30u naar Bergamo, waar ze rond 12.45 uur zullen landen.



Na wat rust in het hotel brengen ze in de avond een bezoek aan het Stadio Atleti Azzurri d'Italia, waar ze om 18.45u een laatste training zullen afwerken in aanloop naar de wedstrijd van dinsdagavond.



Voorafgaand aan de laatste training vindt ook nog de persconferentie met de coach en Brandon Mechele plaats. Die kun je hier volgen vanaf 17.45 uur.