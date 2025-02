LIVE - Even schrikken na de droomstart voor Club Brugge: gelijkmaker van Atalanta gaat niet door na buitenspel

Atalanta met CDK, maar zonder Lookman

Bij Atalanta zien we wél enkele wijzigingen in vergelijking met het vorige duel tegen Club Brugge, zelfs tussen de palen. Carnesecchi vervangt er Rui Patricio. In het verdedigende compartiment zien we Kolasinac en Toloi verschijnen, ook Cuadrado komt in de ploeg. Voorin zien we nog geen Lookman, maar blijft Charles De Ketelaere wel basisspeler.



De volledige basiself van Atalanta: Carnesecchi, Tolói, Cuadrado, Pašalić, Éderson, Zappacosta, De Roon, De Ketelaere, Djimsiti, Kolašinac en Retegui.