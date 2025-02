Idiote rode kaart als kantelpunt: Feyenoord telt Milan ondanks "historische goal" genadeloos uit in CL

Na amper 37 seconden was het al bingo voor AC Milan.



Santiago Gimenez knikte de 1-0 meteen binnen tegen zijn ex-ploeg Feyenoord. De Mexicaan wilde niet vieren omdat hij voor nieuwjaar nog speler was van de Nederlanders, maar dat neemt niet weg dat zijn goal de geschiedenisboeken zal ingaan.



Niet omdat hij al in de eerste minuut scoorde, wél omdat hij de enige speler in de geschiedenis van de Champions League is die voor en tegen dezelfde ploeg scoorde in hetzelfde seizoen.