De terugwedstrijd is al overbodig: dankzij wervelende Dembélé blaast PSG Brest helemaal weg

Het mag ook eens vlotjes gaan in de Champions League voor PSG, zeker? De nieuwe wind die dit seizoen bij de Parijzenaars waait, veranderde vandaag in een kleine tornado. Met een flitsende Ousmane Dembélé als verpersoonlijking wervelde het probleemloos over de landgenoten van Stade Brest heen: 0-3. En zo staat PSG al op een zucht van de 1/8e finales.

Maar man-in-vorm Dembélé zou de zelfsabotage van zijn team al snel naar de achtergrond duwen met zijn 14e goal in 8 wedstrijden. Na zijn gekende snijbeweging naar binnen schoof hij de 0-2 in de verste hoek.

Alsof de Parijzenaars het daarna nog even zelf spannend wilden maken, verslikten ze zich tot twee keer toe bijna in een owngoal: eerst schoot Hakimi tegen de paal, daarna kopte Marquinhos tegen de kruising.

Na de rust stribbelde Brest nog wel even tegen met een explosieve beginfase, maar al snel leek PSG de hoop van zijn tegenstander de kop in te drukken.

Na een vliegensvlugge counter – die zelfs de regie miste – combineerde de Bermudadriehoek Dembélé-Barcola-Doué zich naar de 0-3, maar de VAR was wél bij de pinken: buitenspel.

Al was dat niet meer dan uitstel van executie. Dembélé bewees met een nieuwe flits door het hart van de Brest-defensie dat 2025 (voorlopig) zijn jaar is: 0-3.

En zo mag PSG zich ondanks de terugwedstrijd in eigen huis stiekem al opmaken voor een kraker in de 1/8e finales tegen of Liverpool of Barcelona.