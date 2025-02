Onwaarschijnlijke ommekeer: Manchester City schenkt Real zege in slot met twee cadeaugoals

di 11 februari 2025 23:16

Manchester City einde 2 - 3 Real Madrid RMA 19/02 21:00 MCI 19' - Doelpunt - Erling Haaland (1 - 0) 30' - Verv. Jack Grealish door Phil Foden 60' - Doelpunt - Kylian Mbappé (1 - 1) 61' - Verv. Nathan Aké door Mateo Kovacic 80' - Doelpunt strafschop - Erling Haaland (2 - 1) 81' - Verv. Dani Ceballos door Luka Modric 84' - Verv. Kevin De Bruyne door Ilkay Gündogan 84' - Verv. Savinho door Omar Marmoush 84' - Verv. Rodrygo door Brahim Díaz 86' - Doelpunt - Brahim Díaz (2 - 2) 90+2' - Verv. Kylian Mbappé door Fran García 90+2' - Doelpunt - Jude Bellingham (2 - 3) UEFA Champions League - speeldag 1 - 11/02/25 - 21:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Erling Haaland na 19', 1 - 0 19' Erling Haaland 19' Erling Haaland 1 - 0 goal door Kylian Mbappé na 60', 1 - 1 60' Kylian Mbappé 1 - 1 Kylian Mbappé 60' penalty door Erling Haaland na 80', 2 - 1 80' Erling Haaland 80' Erling Haaland 2 - 1 goal door Brahim Díaz na 86', 2 - 2 86' Brahim Díaz 2 - 2 Brahim Díaz 86' goal door Jude Bellingham na 90+2', 2 - 3 90+2' Jude Bellingham 2 - 3 Jude Bellingham 90+2'

Op de bank kon een gewisselde Kevin De Bruyne zijn ogen niet geloven. Door twee cadeaugoals in de slotminuten veranderde een bonus voor Manchester City in een pijnlijke nederlaag tegen Real Madrid. Van 2-1 ging het nog naar 2-3 - onwaarschijnlijk, zeg. Als Pep Guardiola de wanhoop nog niet nabij was, dan is hij het nu ongetwijfeld wél.

Vintage, Real Madrid. Vreemd voelde het als voetballiefhebber dat het voor de eeuwige kraker tussen Manchester City en Real in de Champions League eens niet over de kwaliteiten, maar over de vele twijfels bij beide topclubs ging. Maar vanaf het eerste fluitsignaal weerklonk in het Etihad Stadium, verstomde alle ruis en zou zich als vanouds een spektakelpartij voltrekken. Vooral Real toonde in de beginfase dat een gewond dier vaak het gevaarlijkst is. Nooddefensie of niet: geen ploeg die de achilleshiel van een tegenstander beter kan blootleggen dan die van Ancelotti. Als bloedhonden doken Mbappé, Vinicius en Rodrygo tijdens scherpe counters steeds in de rug van de broze City-defensie. Pep Guardiola had na een kwartier zijn hoofd weer bijna opengekrabd en zelfs De Bruyne - die vandaag wat scherpte miste in zijn passes - wist zienbaar even niet wat er moest gebeuren. Maar als de nood het hoogst is, heeft City nog altijd ene Erling Haaland.

Volledig tegen de gang van het spel in, liet de thuisploeg even een flits van weleer zien. Na een uitgemeten combinatie legde de liniedoorbrekende Gvardiol het leer met zijn borst hapklaar voor zijn spits. Met zijn tweede en derde baltoets van de partij klopte hij Courtois: 1-0.

De dubbele ommekeer

Het was de levenslijn die City duidelijk nodig had. Haaland had de hoop weer doen opleven en City speelde zijn oude spelletje. Plots moesten de sterren van Real nodeloos achter de bal hollen.



Maar wat je met deze ploeg van Pep Guardiola ook hebt: zelden kan het die totale controle vasthouden. En dat zou in het slot van de wedstrijd (weer) pijnlijk duidelijk worden. In een moment van onoplettendheid dook Kylian Mbappé op de rebound van een vrije trap plots alleen op voor Ederson. Met een mislukte omhaal - tot hilariteit van Vinicius en co. - sukkelde hij de gelijkmaker binnen.

