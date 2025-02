In De Kuip kirren ze nog van het lachen: foutje van doelman in 3e minuut wordt Milan fataal tegen Feyenoord

Nog voor het goed en wel begonnen was, was het eigenlijk al over en uit voor Milan. Na amper een handvol minuten ging doelman Maignan bizar in de fout op een botsende bal, waardoor Feyenoord al snel op voorsprong kwam. Een klap die de Italianen niet te boven kwamen in een wisselvallige wedstrijd. En zo mag Feyenoord na een bijzondere week weer lachen.