Onverhoopte climax in slotminuut: Club Brugge wint heenduel tegen Atalanta na (discutabele?) penaltygoal

Club Brugge blijft in zijn Europese droom zweven. Blauw-zwart trekt met een onverhoopte bonus naar de return tegen Atalanta. De Belgische landskampioen domineerde grote delen van de match, maar leek met een gelijkspel genoegen te moeten nemen. In de 91e minuut viel er plots een penalty voor Club uit de lucht, die Nilsson omzette.

Was er iemand die in twijfel trok of Club Brugge wel zijn plek had in de laatste 24 van de Champions League?



Wel, dan waren die omstreeks 19.30 u woensdagavond het zwijgen opgelegd.

Blauw-zwart speelde tegen Atalanta zijn beste helft van deze campagne. Tactisch uitgekookt, vol energie en met kansen. “Totaalvoetbal” en “masterclass”, noemde Vincent Mannaert - aanwezig als analist voor VTM - het zelfs bij rust.

Het enige minpunt was eigenlijk dat er op dat moment 1-1 op het scorebord prijkte.

Tzolis was vaak het eindstation van de Brugse dominantie, maar miste overzicht en geluk in de zone van de waarheid. Via Jutgla kwam Club op het kwartier wel terecht op voorsprong. De Spanjaard knalde een prima assist van Talbi in doel (1-0). De Cuyper zag een potentiële tweede treffer op het halfuur in het zijnet sterven.