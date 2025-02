Club Brugge-coach Nicky Hayen: "25% kans? Laat ons maar de underdog zijn"

Nicky Hayen: "Mooi parcours voorzetten"

Nicky Hayen blikt ontspannen vooruit naar de heenwedstrijd van Club Brugge tegen Atalanta. "We blijven ambitieus om dit mooie parcours voort te zetten", verzekert de coach.



"Makkelijk wordt dat niet", weet hij ook. "Atalanta is een ploeg die heel gedisciplineerd speelt en de taken van de coach tot in de perfectie uitvoert."



"Ze hebben ook heel veel scorend vermogen in de ploeg. Het is niet altijd flitsend, maar het staat als een huis. Kijk maar hoe ze 2-2 gelijkspeelden in Barcelona."



Mooie kwaliteiten, maar die kan Hayen ook voorleggen met Club Brugge. "Er liggen mogelijkheden voor ons. Zij pressen 1 op 1, wat het moeilijk maakt, maar we beschikken over spelers die individueel een speler kunnen uitschakelen."



Club is dus niet kansloos. "Dat zij meer favoriet zijn, vind ik logisch", stelt Hayen.



"Ik lees dat wij 25% kans maken. Laat ons maar de underdog zijn, alles kan in het voetbal. Wij pakken het vertrouwen mee van de laatste 3 wedstrijden."