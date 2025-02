Bijna spookte het nog in Celtic Park, maar Kompany en Bayern boeken belangrijke zege na dubbele kanonskogel

Met de hakken over de sloot, maar Bayern heeft een eerste belangrijke stap naar de 1/8e finales gezet. De ploeg van Vincent Kompany ging op cruisecontrol naar een 0-2 voorsprong tegen Celtic, maar verslikte zich bijna in het slot na een late aansluitingstreffer. Maar eind goed, al goed voor Kompany en de zijnen.

Toch was de euforie in Celtic Park van korte duur. De vlag ging de lucht in: buitenspel.Bayern greep zijn tweede kans met beide handen en vertoonde na het snelle schrikmoment zijn dominante spel van weleer. Celtic speelde niets meer klaar, de Duitsers waren heer en meester.

En ook vanavond moest Vincent Kompany – die in Duitsland inmiddels alle critici al monddood heeft gemaakt – even op zijn kruin krabben. Na amper een minuut moest Bayern al een doelpunt incasseren via Adam Idah.

De Europese campagne van Bayern München is dit seizoen al een ferme rollercoaster geweest. Een weg vol wisselvalligheid die hen verplichtte in de tussenronde aan te treden tegen Celtic .

Boeken toe? Niet echt. Bayern liet zich opnieuw betrappen op nalatigheid na de dubbele voorsprong.



En dat zou nog in het gezicht van de Duitsers ontploffen. Eerst schreeuwde Celtic om een strafschop, maar het kreeg geen gehoor. Niet veel later frommelde de eeuwige Maeda dan toch de aansluitingstreffer binnen in het slot.



Bijna spookte het nog in Celtic Park, waar de thuisploeg een ferm slotoffensief in elkaar knutselde, maar Bayern zou de 1-2 toch gewoon over de streep trekken. Volgende week mag Vincent Kompany het afmaken in München.