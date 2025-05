Paris Saint-Germain kan op "bijzondere avond" weer rekenen op Ousmane Dembélé, Arsenal recupereert 3 pionnen

Arsenal recupereert 3 pionnen

Partey, Timber en Calafiori zijn weer beschikbaar voor trainer Mikel Arteta en trekken met Arsenal naar Parijs. Al lijkt de ploeg de verse krachten niet nodig te hebben, want aan verse moed is er geen gebrek.





Op de eigen clubwebsite deelt Arsenal 5 redenen waarom een comeback in Parijs zeker mogelijk is. Zelfs de remonte van Liverpool tegen Barcelona in 2019 (van 3-0 in Barcelona, 4-0 in Liverpool) wordt aangehaald. Zo'n straffe toeren zullen niet nodig zijn in het Parc des Princes.