Barcelona kan tegen Inter opnieuw rekenen op Lewandowski in halve finale Champions League

Simoni Inzaghi: "Wet weten waar Barcelona kwetsbaar is"

Ook de trainer van Inter Simoni Inzaghi deed zijn zegje voor de levensbelangrijke terugwedstrijd van Nerazzurri.





Inzaghi is zeer duidelijk over een bepaald topic: "We weten allemaal hoe belangrijk deze wedstrijd is. We zullen allemaal opnieuw top moeten zijn als we kans willen maken."





Bij Barcelona recupereren ze Lewandowski, voor Inter is het nog afwachten of hun topspits Lautaro Martinez fit geraakt voor de clash met Barça. "We moeten nog bekijken hoe het gaat met Lautaro", verklaart Inzaghi.





Inter leverde vorige week een topprestatie in het Olympisch Stadion, maar Simoni Inzaghi haalde ook de loftrompet boven voor de tegenstander. "Barcelona is weergaloos als het gaat om snel de bal te heroveren. Vorige week deden we dat goed, maar we zullen dat opnieuw moeten doen als we een kans willen maken. Het zal een finale worden voor eigen publiek."





Hoe maakt Inter een kans vanavond? "Normaal gezien heeft Barcelona een balbezitpercentage van 80%. We weten wat hun kwaliteiten zijn en dat ze ruimte weggeven in de rug van hun verdediging", verklapt de Inter coach.