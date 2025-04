Barcelona is nog lang niet klaar met Inter na onversneden spektakelmatch met tal van prachtgoals

Yamal voor 100e match: "Vergelijk me niet met Messi"

Voor Lamine Yamal is de heenwedstrijd tegen Inter al zijn 100e officiële match voor Barcelona. En dat 2 maanden voor zijn 18e verjaardag. Voor die gelegenheid mocht de Spaanse winger voor het eerst opdraven op de persconferentie.



"Het is weinigen gegeven om op zo'n jonge leeftijd al aan 100 matchen te zitten. Dat maakt me trots", zei het wonderkind. "Maar voetbal draait niet om leeftijd, wel om talent en mentaliteit. Leeftijd is slechts een getal."



De vergelijkingen met Lionel Messi wimpelde Yamal vakkundig af. "Ik wil met niemand vergeleken worden, zeker niet met Messi, want hij is de allerbeste. Wat maakt het uit dat hij tegen Inter gescoord heeft? Dat deed hij al tegen zoveel ploegen. Al hoop ik zelf morgen ook te kunnen scoren."