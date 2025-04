LIVE: Geen 1-1! VAR keurt kopbalgoal van Merino af wegens buitenspel, Trossard mist gelijkmaker

Revanche voor PSG?

Het is vanavond niet de eerste keer in deze editie van de Champions League dat Arsenal en PSG tegenover elkaar staan. De vorige confrontatie werd begin oktober gewonnen door de Gunners, met 2-0.



"Dat was 7 à 8 maanden geleden en we zijn vandaag een veel beter team", vindt PSG-coach Luis Enrique.



"We kenden een heel intense competitiefase, met veel wedstrijden die finales hadden kunnen zijn. Dat was riskant, maar we hebben ons er doorheen gesleept, zelfs toen het heel moeilijk was."