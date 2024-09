Nicky Hayen: "Een half jaar geleden had ik geen geld ingezet op mijn Champions League-debuut"

"Tegen de finalist, die misschien nog zoekende is"

Met welk doel trekt Club Brugge de nieuwe Champions League in? "We willen ons tonen en de waarde van de club uitstralen in Europa", antwoordt coach Nicky Hayen.



"Na 90 minuten voetbal moeten we kunnen zeggen dat we er alles aan gedaan hebben om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten."



Na de groepsfase hoopt Club Brugge minstens nog de tussenronde (voor de nummers 9 t/m 24) spelen. "Heel graag. Die ambitie moeten we altijd uitstralen", vindt Hayen.



Te beginnen morgen tegen Dortmund. "De finalist van vorig seizoen", weet de T1 van Club Brugge. "Al kunnen zij in het begin van het seizoen nog zoekende zijn."



"Er liggen mogelijkheden", denkt Hayen, "toch als we boven onszelf uitstijgen. En elk team kan een minder moment hebben. In dat geval moeten we er optimaal van profiteren."