Grijpt Union laatste Champions League-strohalm tegen Slavia Praag? "Puertas weer uit match houden"

Opletten voor boomlange spits met verleden in België

Na de heenwedstrijd zijn de verdedigers van Union gewaarschuwd: hou Tomas Chory in de gaten. De lange, Tsjechische spits buffelde het leer vorige week twee keer tegen de touwen.



Iets wat hij ook ooit in België deed. Chory was in het jaar 2020-2021 actief voor Zulte Waregem. Toen prikte de spits 4 keer in 16 wedstrijden. Laat hij morgen zien dat hij ervaring heeft in ons land of zwijgt zijn kanon in Brussel?