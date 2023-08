LIVE: Antwerp staat in Athene voor een historische opdracht in de clubgeschiedenis

De sfeer is vijandig. Als speler had ik dit fantastisch gevonden. Ik heb de spelers meegegeven dat het allermooiste is als je het stadion dan stil kan krijgen.

vooraf, 19 uur 58. Drie wissels in de basis van AEK. In vergelijking met de wedstrijd vorige week op de Bosuil zien we drie andere spelers van AEK aan de wedstrijd beginnen vanavond. In de spits zien we Ponce starten. Hij was de man die in de heenmatch diepste spits Garcia kwam vervangen, na die laatste zijn blessure. Ook in doel zien we een andere naam. Stankovic vervangt Athanasiadis. Op de rechtsachter krijgt Rota de voorkeur op Sidibé. .