AEK Athene gaat "niet wanhopig zoeken" naar goal tegen Antwerp: "Moeilijke opdracht, maar niet onmogelijk"

clock 07:34 vooraf, 07 uur 34. Champions League of Europa League? Antwerp speelt dit seizoen voor het eerst sinds 1957-58 (toen in de Europacup I) nog eens op het hoogste Europese toneel. RAFC is deze jaargang als Belgische kampioen wel niet rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, maar moet een voorronde afwerken. Mocht Antwerp zich niet kunnen plaatsen, is het al van het seizoen 2010-11 geleden dat er geen Belgische ploeg deelneemt aan de groepsfase van het Kampioenenbal. Bij uitschakeling komt The Great Old terecht in de poulefase van de Europa League. . Champions League of Europa League? Antwerp speelt dit seizoen voor het eerst sinds 1957-58 (toen in de Europacup I) nog eens op het hoogste Europese toneel.



clock 18:11 vooraf, 18 uur 11. AEK moet een achterstand uitwissen tegen Antwerp. "We zijn op dit moment in het nadeel, tegen een team waarvan het grootste wapen snelheid in de tegenaanval is", beseft hun coach Almeyda. "We kunnen dus niet wanhopig op zoek gaan naar een doelpunt en hierbij onze organisatie op het veld verliezen. We moeten op dezelfde weg van ons seizoensbegin doorgaan." "We zijn al verzekerd van minstens deelname aan de poules van de Europa League maar staan nu voor een nog grotere uitdaging."



clock 18:10 vooraf, 18 uur 10. We zullen een heel sterke wedstrijd moeten spelen als we Antwerp willen verslaan. Onze opdracht is niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk. We krijgen te maken met een geweldig team en geduld zal nodig zijn, denk ik. We zullen de steun van ons publiek voelen en ik geloof dat we een mooi spektakel zullen zien. Matias Jesus Almeyda, coach AEK Athene.