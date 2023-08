AEK Athene gaat "niet wanhopig zoeken" naar goal: "Moeilijke opdracht, maar het is niet onmogelijk"

clock 18:11

vooraf, 18 uur 11. AEK moet een achterstand uitwissen tegen Antwerp. "We zijn op dit moment in het nadeel, tegen een team waarvan het grootste wapen snelheid in de tegenaanval is", beseft hun coach Almeyda. "We kunnen dus niet wanhopig op zoek gaan naar een doelpunt en hierbij onze organisatie op het veld verliezen. We moeten op dezelfde weg van ons seizoensbegin doorgaan." "We zijn al verzekerd van minstens deelname aan de poules van de Europa League maar staan nu voor een nog grotere uitdaging." .