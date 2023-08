LIVE: Antwerp verder met tien tegen groeiend AEK na late tackle Bataille

Aan de overkant zijn er twee aanvallendere spelers ingekomen en voeren de bezoekers de druk op. Als Antwerp hier heelhuids uitkomt, mogen we van een wonder spreken.

tweede helft, minuut 69. Aan de overkant zijn er twee aanvallendere spelers ingekomen en voeren de bezoekers de druk op. Als Antwerp hier heelhuids uitkomt, mogen we van een wonder spreken. .

tweede helft, minuut 68. Op de herhaling zien we dat Moukoudi héél licht De Laet raakt, maar niet genoeg om te gaan VARren. Een echte winger sleept er met een mooiere sprong mogelijk wel een penalty uit, maar De Laet leek vooral te laat te kiezen om te vallen. .

tweede helft, minuut 66. Penalty? Voorlopig overleeft Antwerp met vlag en wimpel. De Laet gaat op flukse wijze voorbij Moukoudi en duikt de zestien in. Daar wil hij terugkappen en lijkt hij geraakt te worden door Moukoudi die terugkomt. Half België wil een penalty, maar Letexier zwaait het weg. Typisch Fransen. .

tweede helft, minuut 60. Het lijkt zo stilaan op een spelletje aanval tegen verdediging. Maar meer dan een half uur van dit, overleeft Antwerp niet. Balikwisha is na een corner de diepste man, halverwege de eigen helft. Zo is uitbreken natuurlijk niet mogelijk. .

tweede helft, minuut 57. Corner taken quickly. Bijna doen de Grieken het op z'n Origi's. Met een snelle corner voor doel willen ze Antwerp verschalken, maar Alderweireld grijpt goed in voor de neus van Ponce. .

tweede helft, minuut 56. Terwijl de bezoekers sterker worden, grijpt Van Bommel in. Met een dubbele wissel schakelt de thuisploeg naar een 5-3-1. Antwerp mag niet alleen nog kijken naar verdedigen. .

tweede helft, minuut 55. Janssen sterk. Met Janssen loopt er vooraan wel de ideale spits rond bij Antwerp. Bal vasthouden en Vincent Janssen, noem een meer iconisch duo. We wachten. .

tweede helft, minuut 52. Het spel zit nu helemaal op de wagen. Ondrejka gaat knap voorbij een Griek, en Pineda vindt dat hij genoeg van de bal heeft gehad. Met twee handen duwt hij in de rug van de Zweed, geel. Het Antwerpse publiek zweept ondertussen alles op dat beweegt. .

tweede helft, minuut 51. Wat doet Jelle? Oh Bataille moet gaan douchen. Een pass van Keita is te kort, en hij tackelt veel te laat op de enkel van Gacinovic. Letexier is onverbiddelijk en trekt de rode kaart. VAR komt niet meer tussen, Antwerp met tien. .